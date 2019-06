Clarissa Marchese rischia di far crollare i suoi follower. L’ex tronista ieri sera ha pubblicato un post discutibile contro gli hater che hanno criticato il suo matrimonio.

“Allora ragazzine, in questo momento l’ultima cosa che voglio fare è stare a qui a scrivere e voglio prima ringraziare chi spende belle parole su di me e su di noi.

Io non vi do assolutamente importanza perché già vi immagino sedute sul vostro divanino, nella vostra casa triste, afflitte dalla vostra vita infelice, con la magliettina dei cinesi pagata 1.50 €, che vi sentite Anna Wintour criticando il mio Galia Lahav. Sapete cosa? Anche a me passa per la testa ‘io boh’ quando vedo quelle spose con il loro abitino anonimissimo, i capelli boccolosi da prima comunione ed un trucco insignificante. Poi però mi dico ‘non tutte possono’ e quindi anche se non mi piacciono dico ‘siate felici perché si vede che vi amate’”.

Non giustifico gli hater e in parte capisco Clarissa (visto che su Twitter ci sono almeno 5/6 soggetti che passano le giornate ad insultare me e il mio blog dicendo di non leggermi e sapendo dettagliatamente cosa scrivo), ma scendere al livello di chi vomita solo ignoranza e cattiveria sui social è poco sensato.

Il mondo è fatto da persone gentili ed educate, da pazzi, vermi e rosiconi, quando uno apre le porte di casa al web è normale che entri un po’ di tutto, grazie al cielo c’è la possibilità di cliccare il tasto “blocca”. Capito Clarissa?

La prossima volta puoi anche attaccare la cattiveria e la pochezza di certi hater, senza parlare di case tristi, magliette dei cinesi e abiti da sposa economici.

#Uominiedonne

Clarissa Marchese, cara sposina dei miei stivali, il tuo intero matrimonio urlava “Made in China”. Un po’ meno. pic.twitter.com/2uhcTu4Q76 — NeancheNormale (@BeTrash93) 2 giugno 2019

io seduta sul divano con la mia magliettina da 1,50€ presa dai cinesi, il mio trucco insignificante e i capelli boccolosi da prima comunione che critico l’abito di clarissa marchese pic.twitter.com/jTp7grHRXs — Zia Giana (@ansiolitic4) 2 giugno 2019

Io sul divano con addosso le cinesate da 1,50€ mentre critico l’abito di Clarissa Marchese pic.twitter.com/5sh1i1tJN8 — Eli (@LizMT) 2 giugno 2019

Sogno di vedere clarissa marchese perdere follower come la nostra amata Sara.

Bye Bye finta umile. #uominiedonne — Nica_🦖 (@JustGo___) 2 giugno 2019