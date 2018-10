In queste ore su Twitter e sul forum del Grande Fratello Vip sta circolando un video dal titolo “Clamoroso FUORIONDA di Fabrizio Corona, ma è tutto PREPARATO?“.

Nella clip incriminata si vede Fabrizio Corona mentre sembra che provi/ripassi la scena dell’accendino e quella dell’uscita in giardino con Silvia Provvedi.

Ovviamente è scattata l’indignazione di molti utenti, ma personalmente non la capisco del tutto. Onestamente non mi sento preso in giro, non solo perché i reality – per me – non sono la realtà (a qualcuno interessa davvero che la Del Secco sia una vera Marchesa o meno?), ma anche perché poco mi importa se l’ex re dei paparazzi abbia studiato cosa dire o come muoversi con la Provvedi. Tra l’altro vogliamo dirlo che quel confronto è stato di una noia mortale?

Mi sarei sentito preso per i fondelli se avessi scoperto che la sfuriata con Ilary era tutta una messa in scena e invece sono quasi certo che quella non l’avesse prevista nessuno (a parte la Blasi of course).

Fuorionda e accendini a parte, Corona ci ha regalato il primo momento iconico di questa edizione sottotono del Grande Fratello Vip…

