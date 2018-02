Cittadinanzattiva: "Accesso alle cure non è uguale per tutti". E chiede modifica Costituzione

IL diritto alla salute è davvero accessibile per tutti in Italia? Per Cittadinanzattiva no, non lo è. Ed è per questo che l’organizzazione chiede l’integrazione di un articolo della Costituzione italiana. Per farlo lancia la campagna “La salute è uguale per tutti” e, con l’appoggio di 50 realtà fra organizzazioni civiche, associazioni mediche e di pazienti, e di numerosi testimonial chiede in maniera trasversale al Parlamento che si insedierà dopo le elezioni del 4 marzo un’integrazione all’articolo 117 della Costituzione: “Uno strumento per contribuire alla riduzione delle disuguaglianze in ambito sanitario”. Una proposta sostenuta dalla campagna social #diffondilasalute (www.diffondilasalute.it), per chiedere ai cittadini di attivarsi a sostegno della tutela del diritto alla salute (per farlo niente raccolta firme ma un bacio virtuale diventerà il simbolo di un “contagio”).

La campagna. Una nuova battaglia per Cittadinanzattiva che parte dalla nascita del Servizio sanitario nazionale (giusto 40 anni fa), basato sui “principi dell’universalità, dell’uguaglianza e dell’equità” e plana sul “consolidamento di una condizione di frammentazione e difformità territoriali” che ha portato per Cittadinanzattiva a una disparità di prestazioni da perte delle Regioni: “Alcune sono in grado di assicurare servizi e prestazioni all’avanguardia altre faticano a garantire anche solo i Livelli Essenziali di Assistenza, in violazione di quanto previsto dall’articolo 32 della Costituzione”, spiegano dall’organizzazione.

Le disuguaglianze. Per Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva, “le disuguaglianze tra le persone si sono fatte sempre più evidenti, provocando una situazione per cui non tutti riescono ad accedere alle cure, o a cure di qualità, nei propri territori e questa campagna nasce in occasione dei 40 anni della nostra organizzazione, che ha nella tutela del diritto alla salute uno dei suoi capisaldi, ma è sostenuta da un’alleanza civica senza precedenti, a dimostrazione di quanto il diritto alla salute di ogni individuo nel nostro Paese sia considerato un elemento imprescindibile di coesione sociale e di sviluppo sostenibile”.

La proposta di riforma. Messa a punto grazie al contributo del costituzionalista Francesco Clementi, intende integrare l’articolo 117, nella parte relativa alle materie di legislazione concorrente, come segue: tutela della salute nel rispetto del diritto dell’individuo e in coerenza con il principio di sussidiarietà di cui all’artircolo118 Costituzione. “A settant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione la sfida è quella di darle sostanza, a partire dalla riduzione delle disuguaglianze, tenendo conto della natura di un Paese che ha ancora forti asimmetrie sociali e territoriali”, spiega Clementi, “bisogna allora fare di queste diversità, virtù, inforcando con coraggio “gli occhiali della sussidiarietà” per dare alla salute dei cittadini quella tutela che meritano, ovunque essi vivano. In questo senso, nell’evidente legame con l’art. 32 della Costituzione, la nostra proposta mira a rafforzare e a restituire centralità alla tutela del diritto alla salute in modo tale che nessuna inerzia o vincolo istituzionale possa compromettere la garanzia di tale diritto in qualsiasi parte del territorio del nostro Paese”.

I dati raccolti. Ed ecco alcuni dati raccolti da Cittadinanzattiva: per l’arrivo dei mezzi di soccorso si attende da un minimo di 13 minuti in Liguria a un massimo di 27 minuti in Basilicata (il tempo standard dovrebbe essere contenuto in 18 minuti). I centri diurni per la salute mentale variano dai 3 del Molise ai 69 della Toscana, quelli per l’autismo dai 6 di Puglia ed Umbria ai 309 del Veneto, i centri per l’Alzheimer dall’1 del Molise ai 109 del Veneto; 789 le Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) presenti in Veneto, 605 in Piemonte, 319 in Toscana, circa 32 nelle altre Regioni. E ancora: le strutture di oncologia medica sono pari a 19,15 per milione di abitanti in Molise, 4,65 in Puglia; i servizi di radioterapia sono pari a 7,79 per milione di abitanti in Valle D’Aosta e 1,71 in Campania e Puglia. Il 100% dei cittadini del Nord riesce ad accedere entro un mese a radio e chemioterapia. La percentuale che ha accesso nello stesso tempo è pari invece all’86% dei pazienti al Sud e all’84% di quelli del Centro. Per un emocromo il ticket è di 3,17 euro in Liguria e di 5,30 euro in Friuli Venezia Giulia. E poi “il 31% dei cittadini che si rivolge alle nostre sedi e al servizio di consulenza Pit salute dichiara di avere problemi di accesso alle prestazioni sanitarie; in particolare, uno su sette ha difficoltà con l’assistenza sul proprio territorio, 1 su 12 con l’assistenza ospedaliera” spiega l’associazione.