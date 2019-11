Un milione e 300mila bambini “stranieri”

I nuovi italiani si preparano a scendere in piazza. Contro i ritardi della politica, i figli e le figlie di immigrati rialzano la voce: chiedono di mandare in pensione la vecchia legge sulla cittadinanza e riconoscere i diritti di quel milione di bambini, nati e cresciuti in Italia, da genitori stranieri. I ragazzi senza cittadinanza confidano nelle timide aperture dell’esecutivo giallo-rosso. A partire dalle parole di Elena Bonetti, ministra della Famiglia e delle Pari opportunità: “Penso che sia stato un errore nella scorsa legislatura non approvare la legge sullo ius culturae“. Rilanciate di recente dal segretario del Pd, Nicola Zingaretti: “Ci batteremo con i gruppi parlamentari per far approvare ius culturae e ius soli“. E così, mentre tre proposte di riforma riprendono faticosamente il loro iter in commissione Affari costituzionali della Camera, nasce un appello pubblico per “unire le forze e sfidare i politici ad avere il coraggio di approvare questa riforma”.

Come ha ricordato Tito Boeri su Repubblica, “sono un milione e 300mila i figli di immigrati che vivono nel nostro Paese. Tre su quattro sono nati in Italia. Più della metà ha meno di 8 anni, sono dei bambini. In 842mila vanno a scuola”. A loro si rivolgono le tre proposte di legge in discussione, che non prevedono uno ius soli puro, bensì quello che è stato ribattezzato ius culturae: la possibilità per i nati in Italia da genitori stranieri di richiedere la cittadinanza (a determinate condizioni: frequentare un ciclo scolastico quinquennale o avere un genitore “soggiornante di lungo periodo”) senza dover attendere i 18 anni.



L’appello dei nuovi italiani

Il movimento “Cara Italia”, che aspira a diventare il primo partito dei migranti del nostro Paese, scrive un appello a tutte le forze in campo: “È ripreso il dibattito in commissione alla Camera della riforma della cittadinanza. Il Pd, Leu e altri partiti di sinistra stanno cercando di spingere per questa riforma, ma non devono essere soli. Tutti gli immigrati, le seconde generazioni, le scuole e tutte le associazioni devono unire le forze e sfidare i politici ad avere il coraggio di approvare questa riforma. Dobbiamo farci sentire e vedere. I politici devono sapere che quando si parla di 1,5 milioni di ragazzi e giovani nati e cresciuti in Italia, si parla di persone vere che esistono. Se non ci facciamo sentire, se non riusciamo a parlare con una voce unica e soprattutto se non ci facciamo vedere, anche questa volta la riforma sarà accantonata”.



“Tutti in piazza!” “Chi vuole aderire all’iniziativa di condividere le idee – si legge nell’appello – di sviluppare una proposta condivisa e soprattutto di tornare in piazza può contattarci scrivendo a: info@caraitalia.org. Uniamoci per mandare un messaggio chiaro ai politici che serve la riforma della cittadinanza. Questi bambini e giovani sono il futuro d’Italia, perciò continuare a escluderli è un atto d’ingiustizia non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti del Paese”.