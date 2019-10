“Tre giorni intensi. Cinquecento tra segretari di federazioni, consiglieri e delegati. Tre giorni di Cisal nel Consiglio nazionale andato in scena a Rimini dal 29 al 31 ottobre. Tre giorni tra ciò che è stato fatto, tanto in termini tecnico-organizzativi, e ciò che deve essere fatto, elaborando le strategie del futuro e ribadendo la forza della propria autonomia, in funzione della quale la Cisal è riuscita sempre a tenere la barra dritta costituendo una certezza per quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a combattere per la difesa dei propri diritti e la ricerca di nuove opportunità”. E’ quanto si legge in una nota del sindacato.

Fonte