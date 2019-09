Ciro Petrone e Federica Caputo di Temptation Island Vip sono stati squalificati dal programma dopo che l’attore è letteralmente (!) scappato dal proprio villaggio per raggiungere la compagna.

Ciro e Federica sono entrati a Temptation Island Vip per risolvere alcuni problemi di coppia e la squalifica lei non l’ha presa per niente bene, tanto che il settimanale Spy ha rivelato che a Napoli della ragazza si sono perse le tracce.

Che fine ha fatto?

Avrà perdonato il colpo di testa di Ciro oppure ha preferito lasciarlo?

“Per contratto la coppia non può comunicare sui social nulla fino al termine della trasmissione, solo Spy è in grado di rivelarvi che il ragazzo è tornato nella sua Napoli ed è stato accolto nel suo quartiere come un eroe romantico fra selfie, fotografie e applausi. Di Federica, al momento, non ci sono notizie. Ed è lei l’unico giudice che potrà affermare se il gesto di Ciro è quello di un matto romantico, innamorato pazzo, o è stato un modo per fuggire lontano dai sensi di colpa a delle tentatrici”.

Nel dubbio rivediamoci l’epica corsa di Ciro.