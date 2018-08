Il circuito, anche se molto più corto degli originali, sembra “vero”. Una sorta di “anello” lungo l’intera via Gabriele D’Annunzio, con curve in piazzale Cantore e in piazza XXIV Maggio. Le auto, e soprattutto il pubblico, lo sono proprio. Alla Darsena lo spettacolo è iniziato.E’ il “Formula 1 Milan Festival 2018”, l’evento che fino al 1 settembre animerà i Navigli (con tante scuse a chi si lamenterà per i disagi al traffico, ne vale la pena) per ingannare nella maniera più spettacolare possibile l’attesa per il Gran Premio Heineken d’Italia di Formula 1 che si terrà domenica 2 all’Autodromo di Monza.

Milano, folla intorno al circuito di F1 in Darsena: sulla pista anche i box dei pit-stop

Sull’asfalto, sistemato per l’occasione, i veri piloti del circo dei 300 all’ora: su tutti i due idoli di casa, Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen con le loro Ferrari. Quelle “vere”, anche in questo caso. Modello 2018.

Prodotto dalla creatività di Marco Balich, l’uomo dei grandi eventi e delle grandi installazioni (ricordate, tanto per fare un esempio, l’Albero della Vita di Expo?), il “Formula 1 Milan Festival” è arrivato nel capoluogo lombardo dopo le poche, precedenti esperienze di Londra (l’anno scorso), Shanghai e Marsiglia. E’ patrocinato dal Comune in associazione con l’ACi.

In migliaia i milanesi che dalle prime ore del pomeriggio, l’apertura della kermesse era fissata per le 15 in Darsena e alle 1530 in piazza XXIV Maggio, hanno iniziato a fare capolino, aspettando il momento “clou”. A precederlo, una sfilata di auto classiche, vere e proprie meraviglie per gli occhi di appassionati e non.

Lo show della Formula 1 in Darsena proseguirà, come detto, fino a sabato: base delle operazioni la “F1 House” e le sue serate musicali con dj-set, giocbhi di luce e laser e ospiti del monto dello sport e dello spettacolo