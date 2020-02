MILANO — «Lo vedi? Io sono cort’ e mal’ cavat’». Lo diceva con voce bassa, Mario Dicuonzo, e col suo sguardo acceso. Che poi fosse solo un modo per mettere a proprio agio l’interlocutore, per non fargli pesare la propria esperienza, la maestria all’interno di motrici e locomotori, il 59enne macchinista lo dimostrava ogni giorno anche lontano dalla cabina. Il judo, a quel signore di bassa statura e dai capelli ormai radi, aveva insegnato forza e disciplina, rispetto e prudenza. Lo aveva insegnato anche al figlio Federico, cintura nera in palestra a Pioltello. Lo insegnava a bambini del paese, che lo chiamavano “maestro”, un inchino, in posizione, in guardia.Professorale era poi la sua capacità di trasmettere il suo sapere, un patrimonio ereditato dalla tradizione di famiglia. Nato e cresciuto nella casa del capostazione di Capua, terzo di tre fratelli — Maurizio, che lavora sui treni regionali, ha saputo del disastro in stazione a Piacenza, mentre Mimmo è rimasto al paese a lavorare in Comune — di papà ferroviere. Mario Dicuonzo non poteva che inseguire la vocazione di guidarli e manovrarli, quei bestioni che aveva guardato dalla finestra della sua stanza. Lo sapevano a casa, quando partì militare quarant’anni fa, quando poi si trasferì a Milano con l’obiettivo di farsi assumere nelle Ferrovie, di diventare un bravo macchinista. Bravo come i Dicuonzo. «Ma sempre squisito e umile — lo ricorda il collega Cristian — mai plateale e assai riservato. Ironico e soprattutto autoironico». Ne resta una traccia fotografica in bombetta e naso da clown, smorfia sorniona, sguardo rivolto in alto. «Era il suo profilo bassissimo — prosegue Cristian — anche quando doveva mettere a posto un collega non alzava mai la voce, non interrompeva mai».Tra i primi in Italia a essere selezionati per guidare i treni ad alta velocità, Mario Dicuonzo era poi diventato naturalmente istruttore, un “professore” per quegli allievi che poi diventavano colleghi. «Mi diceva: allora ho fatto bene — ricorda Lauro — Hai visto come sei diventato bravo? E poi si andava a prendere il caffè». Sei mesi, mancavano alla sua pensione, e al dopo aveva cominciato a pensare sempre più spesso, avendo già dato il suo. Con l’idea di starci, finalmente, insieme alla moglie Chiara nella sua casa di quella Pioltello che oggi metterà bandiera a mezz’asta e si fermerà alle 11 per ricordarlo. «La casa, la famiglia — sospira Lauro — per noi che stiamo sempre fuori è un pensiero fisso. Sì, poi, magari qualche viaggio con la moglie lo avrebbe fatto. Ma di piacere, finalmente».