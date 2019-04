"Cinque Terre o metropolitana di Tokyo": l'invasione dei turisti paralizza i borghi a picco sul mare

Cinque Terre o metropolitana di Tokyo nell’ora di punta? E’ uno dei commenti che circola sui social di fronte alle immagini che testimoniano l’inizio della nuova invasione stagionale dei turisti alle Cinque Terre. Un afflusso che ha letteralmente congestionato i borghi (Vernazza, Manarola e Monterosso in particolare) e che sembra solo l’assaggio, vista la previsione di un aumento dei crocieristi per l’estate a quota 700 mila.

Le proteste dei residenti e dei turisti abituali dimostra come oltre un anno di dibattito su numeri chiusi e altre ipotesi per limitare l’impatto sia stato totalmente inutile.

Se ne rende conto anche la Regione Liguria che ieri sera ha diffuso una nota sulla questione: “Nei prossimi giorni il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti convocherà un tavolo sulle Cinque Terre a cui prenderanno parte il neo presidente del Parco e i sindaci dei tre Comuni di Monterosso, Vernazza e Riomaggiore. L’obiettivo è fare il punto della situazione dopo il grande afflusso nei ponti di Pasqua e 25 aprile e in vista dell’estate per programmare insieme interventi che garantiscano al contempo la sicurezza delle persone e la possibilità per i turisti di visitare e godere appieno di un territorio tanto spettacolare quanto delicato”.

Le foto che ci ha mandato Stefano Menini sono state raccolte, spiega a Repubblica, dalla “Comunità Marinara delle Cinqueterre che da anni pone all’attenzione pubblica le problematiche ambientali derivate dal turismo di massa che arreca danni smisurati all’ecosistema Cinqueterre, pari ad altre vitali problematiche come l’insufficiente depurazione delle acque reflue e la mancanza generalizzata di progetti virtuosi e lungimiranti di salvaguardia delle Cinqueterre”.







