Cinque modi per contrastare lo stress da cambiamento del clima

ROMA – Ansia, stress, depressione, persino rabbia. Oltre agli effetti sul corpo ormai ben noti, i cambiamenti climatici influiscono anche sulla mente degli invididui, avverte la Australian Psychological Society, che ha pubblicato una guida con cinque passi per far fronte al “Climate Change Distress”. Il primo consiglio degli esperti è “pensa a te stesso”, nel senso che non bisogna esagerare nel ricercare notizie sui danni all’ambiente. “Avere un flusso continuo di informazioni non risolve il problema dei cambiamenti climatici – scrivono gli esperti, che raccomandano di non sconvolgere le proprie routine e di prendersi del tempo per il relax -, e allo stesso tempo esporsi a questa fonte di stress costantemente può avere effetti psicologici pesanti”.

Un altro consiglio è ‘fare rete’, trovando altre persone che hanno a cuore il problema. “Essere ascoltati e ascoltare preoccupazioni simili da altre persone – spiega al sito Sciencealert Carol Ride, fondatrice di Psychology for a Safe Climate e uno degli autori della guida – legittima i nostri sentimenti e libera energie per passare all’azione”.

Il passo successivo è ‘passare all’azione’. “Compiere azioni significative può combattere la sensazione di impotenza – spiega la psicologa Wendy Greenspun -. Le persone coinvolte nell’attivismo sopportano molto meglio di alcuni scienziati che non discutono le proprie emozioni con i colleghi”.

Bisogna concentrarsi più su ciò che si può fare, evitando di giudicarsi troppo duramente se le circostanze forzano ad avere comportamenti ‘inquinanti’. “Bisogna concentrare l’attenzione su azioni e comportamenti che si possono controllare”. L’ultimo consiglio è non perdere la speranza. “In questo senso può essere d’aiuto – scrivono gli esperti – controbilanciare le informazioni negative con storie di coraggio e cambiamento positivo”.





