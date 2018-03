Cinque barconi alla deriva nel Mediterraneo con centinaia di migranti

Mattinata ad alta tensione nel Mediterraneo per diverse imbarcazioni in difficolta’ con centinaia di migranti a bordo.

La sala operativa della Guardia costiera di Roma, che coordina i soccorsi, ha dato l’allarme per cinque tra barconi e gommoni che hanno segnalato di trovarsi alla deriva e in queste ore un elicottero e le navi del dispositivo di ricerca e soccorso presenti in zona Sar stanno cercando di individuarle.

Una e’ stata raggiunta dalla nave della Ong spagnola Proactiva Open Arms che ha segnalato la presenza di persone in acqua. Le fasi del salvataggio sono rese particolarmente difficoltose dalle condizioni meteo

.