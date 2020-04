Alle otto del mattino del 21 aprile 1945 piazza Maggiore a Bologna è deserta. In pochi minuti, alla notizia dell’arrivo degli alleati, si riempie. Immagini inedite, filmati d’epoca frutto di un anno di lavoro, una minuta ricostruzione storica dei registi Paolo Soglia e Lorenzo K. Stanzani che ha portato a The Forgotten front. La Resistenza a Bologna. Un docufilm sulla liberazione di una città che diventa, al tempo del coronavirus, anche il simbolo di una possibile ripresa del cinema. In streaming, proiettato sui muri delle case, nelle dirette Facebook. Una scommessa della Cineteca per riaccendere il grande schermo rimasto senza pubblico in una modalità inedita.

Venerdì 24 aprile, dalle 21.30, il docufilm guiderà la notte delle “Finestre R-esistenti”, l’iniziativa delle Sardine e del festival romano “Alice nella città” che porterà sui muri delle case decine di videoclip sulla Resistenza e la Liberazione proiettati dalle finestre. The Forgotten Front. La Resistenza a Bologna, prodotto da Orso Rosso Film con il sostegno della Regione Emilia-Romagna Film e che vanta preziosi materiali d’archivio, grazie all’iniziativa del Comune e della Cineteca di Bologna, sarà proiettato in parte dal terrazzo del teatro Comunale sui muri di piazza Verdi e dintorni.

“The Forgotten Front”: il doc con immagini inedite della Resistenza a Bologna in riproduzione….

Ma il docufilm sarà in streaming su Mymovies da martedì 21 a sabato 25 aprile. Tutti i giorni, alle ore 19, si potrà inoltre assistere alle presentazioni a più voci del film in diretta Facebook sui profili della Cineteca di Bologna e di Mymovies. Visitando il sito della Cineteca (www.cinetecadibologna.it) e cliccando sul banner dedicato a “The Forgotten Front” si verrà automaticamente reindirizzati alla pagina di presentazione del progetto e acquisto dei biglietti (3 euro).

“Abbiamo sempre venduto biglietti per andare in cinema veri, per la prima volta abbiamo pensato di vedere cosa succede con un film in streaming a pagamento. Se esiste un pubblico possiamo immaginare di ristabilire una programmazione mensile” ragiona il direttore della Cineteca Gianluca Farinelli. La vendita dei biglietti è già partita. “Mi sembra che stia funzionando, se prende piede inizieremo a riflettere per riaprire un’attività in streaming”.

Alla vigilia del 25 aprile intanto partirà il festival inedito, spontaneo, condiviso e diffuso che racconterà la liberazione dal nazifascismo attraverso i muri e i monumenti avvolti nel silenzio della quarantena. A Bologna come a Roma e in altre città in Italia. “Resistiamo perché esistiamo. E vogliamo che il cinema possa farci tornare fuori dalle case, per ora non con il corpo, ma almeno con la mente, affacciati alle finestre. Un gesto simbolico per fare memoria e a sostegno del settore del cinema duramente colpito” spiega Andrea Garreffa, voce delle Sardine

.L’iniziativa si inserisce nella kermesse lanciata da “Alice nella Città” che ha già coinvolto città in tutto il mondo. “Spontaneità e autogestione” le parole d’ordine. Per aderire c’è la pagina “Cinema da Casa” dove si troveranno anche le proposte di clip a norma Siae. I promotori ci credono: “Grazie all’hashtag #finestResistenti sarà possibile montare le proiezioni in un unico video ricordo di quella che si preannuncia una vigilia dell’anniversario della Liberazione unica”.





Fonte