(di Veronica Marino) – Il problema del cinema italiano è la concorrenza delle piattaforme digitali? “Il punto è piuttosto che non riusciamo a diventare appetibili e interessanti nei riguardi di tutti i mondi digitali che ci sono attorno, se non torniamo fare un cinema bello“. Parola di Pupi Avati che oggi, prendendo parte al dibattito organizzato al Senato dai parlamentari di Forza Italia Andrea Cangini e Giuseppe Moles dal titolo ‘Piattaforme digitali e industria cinematografica e televisiva, negoziare la pace’, spiega cosa manchi al cinema nostrano per tornare a essere bello: “L’Italia non ha più identità, questo è il problema! L’Italia si è spogliata della propria identità. Questo non è un discorso sovranista, è la realtà. L’Italia non ha più niente di assolutamente suo e peculiare per cui nel mondo la gente guardi l’Italia”.

