(di Giuseppe Orlando) – La storia di una bimba di origini kanak nella Parigi della Belle Epoque in contrasto con gli orrori della violenza su donne e bambine e della discriminazione razziale. E’ ‘Dililì a Parigi’, il film di animazione di Michel Ocelot, presentato in anteprima a Cartoons on the Bay, il festival dell’animazione crossmediale promosso dalla Rai e in corso a Torino, che sarà nelle sale italiane dal 24 aprile prossimo distribuito da Movies Inspired e Bim. “Ho scelto la Parigi della Belle Epoque perché è bella, le donne indossavano abiti che le facevano sembrare regine e fate ma nello stesso tempo cominciavano ad emanciparsi diventando avvocati, docenti universitari e perfino autiste di taxi”, spiega Ocelot, noto soprattutto per essere il papà di Kirikù, personaggio animato protagonista di due pellicole: ‘Kirikù e la strega Karabà’ e ‘Kirikù e gli animali selvaggi’. “La Parigi di quegli anni però – sottolinea il regista e animatore – mette in luce il contrasto tra la grande civiltà occidentale e la stupidità della violenza. In questo caso, quella degli uomini sulle donne, siano esse adulte o bambine”.

