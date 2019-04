(di Elvira Terranova)- “Sono molto curioso di vedere il film sul mio amico Tommaso Buscetta, un uomo molto carismatico e intelligente. Mi ricordo di avere ospitato a casa mia negli anni Settanta, per un breve periodo, la moglie Cristina con i figli”. Gaspare Mutolo è stato l’ex autista del boss Riina, il suo braccio destro e il suo killer fino al 1991, quando si sentì tradito da Riina e dai suoi compari, che avevano iniziato a uccidere anche donne e bambini, e decise di saltare il fosso. Mutolo, che oggi parla nelle scuole, dipinge ed è diventato molto religioso, non sa che il 23 maggio uscirà nelle sale il film ‘Il Traditore’ di Marco Bellocchio, sulla vita del pentito di mafia più famoso, Tommaso ‘Masino’ Buscetta. “Lo andrò a vedere…”, dice. “Quando l’ho conosciuto da mafioso, era un uomo carismatico, parlava con intelligenza, tante persone andavano a trovarlo – racconta Mutolo in una intervista all’Adnkronos – Poi l’ho rivisto da collaboratore, era l’unica persona che vedevo per quell’amicizia antica che ci legava. Ho avuto la moglie Cristina a casa mia e poi l’ho mandata all’Hotel Palace di Mondello”.

