(di Veronica Marino) – “Se si parla molto di calcio in questi giorni un motivo ci sarà. Perché il calcio non è solo uno sport ma anche un grande spettacolo e i calciatori sono, senza che si offendano, percepiti come delle star, degli attori. Se il calcio adotterà, per lo più a proprie spese, misure eccezionali, sarà un modello per altri settori, tra cui il cinema“. La pensa così Pier Paolo Mocci, storico del cinema, promotore della riapertura del Cinema Delle Provincie di Roma insieme al regista Massimiliano Bruno, noto anche per aver organizzato per anni incontri con attori e registi, fra cui Verdone, De Sica e Banfi, in varie rassegne dell’estate romana come quelle dell’Isola Tiberina o di Piazza Vittorio. “Così come il calcio, anche il cinema è un ‘gioco’ di squadra”, osserva Mocci che analizza con l’Adnkronos lo stato dell’arte dell’intero settore alla vigilia dei David di Donatello “per la prima volta senza protagonisti sul palco e senza la consegna delle statuette“.

Fonte