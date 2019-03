Un film che ripercorre la sua drammatica esistenza, tra furti, omicidi e celle di massima sicurezza, con il primo ciak a Venezia, a novembre. Finirà così sul grande schermo la vita di Giampaolo Manca, l’ultimo irriducibile della Mala del Brenta, che sarà anche peresente con due camei nell’opera prodotta da Francesco Di Silvio. ”Nel film, che dovrebbe essere interpretato dall’attoreVincent Cassel , ci sarò all’inizio e nel finale – ha anticipato all’Adnkronos Manca – Un happy end forse inatteso. Perchè le persone come me o muoiono o vengono uccise”. Soprannominato il ‘Doge’, per decenni Manca ha seminato il terrore nel nord -est del Paese. Un’esistenza criminale, priva di qualsiasi scrupolo. Controllo del traffico di droga e del mercato dei cambisti al Casinò, omicidi (nel 1990, con i cadaveri sepolti lungo l’argine del Brenta), assalti milionari e furti di opere d’arte (a Venezia rubò a 17 anni quadri del Bellini, ottenendo un cospicuo riscatto). E poi nel 1969 rubò con un amico un motoscafo Riva. Senza sapere che apparteneva ad uno degli uomini più ricchi del mondo, Aristotele Onassis.

