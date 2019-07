Sono in corso in Puglia, tra Lecce e Brindisi, e si sposteranno poi a Roma, le riprese di ‘Cops – una banda di poliziotti‘, la nuova produzione originale Sky con Drymedia. Una commedia irriverente, due storie, che raccontano un pezzo della provincia italiana da un punto di vista diverso, quello della polizia. Diretta da Luca Miniero, con ‘Benvenuti al Sud’ autore di uno dei maggiori successi del cinema italiano degli ultimi anni, ‘Cops – una banda di poliziotti’ mette in fila un cast corale con Claudio Bisio, Stefania Rocca, Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua, Guglielmo Poggi e Giovanni Esposito, a interpretare personaggi carichi di debolezze e difetti ma anche di tanta umanità e simpatia.

