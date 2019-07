(AdnKronos/Cinematografo.it) – “Del cult del 1994 ricordo la musica e le scene iconiche, immortali”, esordisce Elisa, voce della musica italiana già impegnata nel recente Dumbo di Tim Burton, ora in coppia con Marco Mengoni nel cast de Il Re Leone. “A Broadway sono andata 3 volte a vedere il musical, lo faccio ogni volta che passo a New York. Esprime calore e empatia, emozioni con cui abbiamo lavorato in doppiaggio, insieme alla fierezza delle leonesse e la combattività di Nala”. Le voci di rilievo non si fermano ai due protagonisti del nuovo titolo Disney in uscita il 21 agosto con Moviement. C’è anche Luca Ward a fare Mufasa, Massimo Popolizio nei panni di Scar e due frizzanti Edoardo Leo e Stefano Fresi, rispettivamente, come i nuovi Timon e Pumba.

Fonte