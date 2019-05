(Adnkronos/Cinematografo.it) – ”Attraverso la metafora volevo raccontare il problema di Taranto. Ho preparato anche un breve video, inviato al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Prima del cemento, lì attorno c’erano praterie, laghi e boschi. Per questo tengo tantissimo alla proiezione del 7 maggio, a Taranto: non solo perché il film è stato girato lì, ma per il significato che ha”. Questo afferma Sergio Rubini, nel presentare il suo ultimo film, che dirige e interpreta: ‘Il grande spirito’, in anteprima al Bifest 2019 e dal 9 maggio nelle sale, distribuito da Fandango in 200 copie.

