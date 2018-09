Il David in piazza San Babila a Milano

Una fedele riproduzione a grandezza naturale del celebre David di Michelangelo è apparsa a sorpresa questa mattina nel cuore di Milano, in piazza San Babila, a pochi giorni dell’uscita al cinema del nuovo film d’arte Sky ‘Michelangelo – Infinito’, prodotto con Magnitudo Film e distribuito da Lucky Red, al cinema dal 27 settembre al 3 ottobre.

Non si tratta naturalmente dell’opera originale, custodita alla Galleria dell’Accademia di Firenze, ma di una riproduzione in scala 1:1, realizzata in vetroresina e polvere di marmo, alta oltre 4 metri e con un peso di oltre 400 Kg, ad opera degli Studi d’Arte Cave Michelangelo di Carrara (MS), nel pieno rispetto delle proporzioni dell’originale marmoreo.

Una copia che racchiude anche una storia molto speciale: si tratta infatti dell’unico ‘David’ ad essere stato collocato nel luogo per cui Michelangelo l’aveva originariamente scolpito, ovvero uno dei contrafforti dell’abside di Santa Maria del Fiore a Firenze. Avvenne in occasione di Florens 2010, la biennale dei beni culturali e ambientali tenutasi a Firenze nel novembre 2010.

Adesso, per la prima volta, questa imponente riproduzione del David conquista a sorpresa un’altra piazza, quella di Milano, offrendo la possibilità a turisti e passanti di toccare con mano una copia della celebre scultura michelangiolesca, posta in un’insolita location.

Un modo curioso e innovativo di approcciarsi all’arte, che sarà nuovamente presente al cinema con il film d’arte ‘Michelangelo – Infinito’, una produzione originale Sky con Magnitudo Film, distribuita da Lucky Red, in sala dal 27 settembre al 3 ottobre. Nel cast del film, Enrico Lo Verso interpreta Michelangelo Buonarroti, mentre Ivano Marescotti veste i panni di Giorgio Vasari.

Il film è realizzato con la collaborazione dei Musei Vaticani e di Vatican Media, con il Riconoscimento del MIBAC – Direzione Generale Cinema, in collaborazione con il Consiglio Regionale della Toscana, con il Patrocinio del Comune di Firenze e del Comune di Carrara. Media partner RTL 102.5.