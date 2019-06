Woody Allen torna a girare in Spagna. Si svolgeranno infatti a San Sebastian, in Spagna, dal 10 luglio al 23 agosto le riprese del 51esimo film del cineasta statunitense, ancora senza titolo ufficiale ma con il titolo di produzione ‘Wasp2019’. Nel cast sono annunciati attori internazionali e spagnoli, tra i quali Louis Garrel, Cristoph Waltz, Gina Gershon, Elena Anaya e Wally Shawn. Il film racconta la storia di una coppia americana sposata che va al Festival di San Sebastian. I due si lasciano coinvolgere dalla magia del festival, dalla bellezza e dal fascino della Spagna e dalla fantasia dei film. Lei avvia una relazione con un brillante regista francese, mentre lui si innamora di una bella donna spagnola che vive lì. Lo comunica in una nota Mediapro che produrrà la pellicola, assicurando che sarà “una commedia che si risolverà in modo divertente ma romantico”.

