Lo definisce un “film militante” e ammette di avere avuto un “crollo emotivo nella ripresa della scena dell’omicidio” di Piersanti Mattarella, l’ex Presidente della Regione siciliana che voleva “le carte in regola” per la sua isola. Aurelio Grimaldi ha finito di girare da poche ore le ultime scene del film ‘Il delitto Mattarella’ che racconta la storia del governatore ucciso dalla mafia il 6 gennaio 1980 sotto la sua abitazione in via Libertà mentre tornava dalla messa dell’Epifania. La location scelta per incontrare la stampa è quella dei Cantieri culturali della Zisa. In prima fila il Presidente della regione Nello Musumeci, il Presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè e i sindaci di Castellammare del Golfo, Nicola Rizzo, di Tusa, Luigi Miceli e di Corleone, Nicolò Nicolosi, che hanno anche finanziato il film. Oltre al produttore e ad Alessandro Rais della Sicilia Film Commission. “Spero che la famiglia Mattarella possa riconoscersi ed emozionarsi in questo film, mi chiedo come mai dopo 39 anni nessuna fiction sia stata dedicata all’omicidio di Piersanti Mattarella – ha spiegato Grimaldi incontrando la stampa – Questo per me è un mistero, ma mi ha dato l’onore di raccontare questa storia”.

