Un momento della festa (Foto Luciano Di Bacco)

Compleanno in compagnia dei suoi affetti più cari per Maria Grazia Cucinotta che lo scorso 27 luglio ha compiuto 50 anni. L’attrice de ‘Il Postino’ ha festeggiato, sull’Appia Antica a Roma, insieme al marito, l’imprenditore e produttore Giulio Violati, e alla figlia Giulia. Fasciata in un abito oro dell’amica Miriam Marazziti, Cucinotta non si è ‘risparmiata’ con i 300 ospiti che hanno partecipato alla sua festa.

Tra i vip amici presenti, Vittoria Belvedere, Pino Strabioli, Sabrina Impacciatore , le conduttrici tv Arianna Ciampoli e Valeria Graci, il volto del Tg1 Laura Chimenti, Craig Warwick, Jacqueline Savio, Enzo Gesmundo, segretario generale Coldiretti, Mirca Viola, Claudia Manari, Angelo Peruzzi, Igli Tare della Lazio Calcio, Salvatore Petrillo, conduttore, il fotografo delle dive Roberto Chiovitti, l’ autore musicale Cristiano Capponi, Vira Carbone, Paolo Genovese e Gabriella Germani.

Sotto l’ occhio vigile del suo amico e ufficio stampa da trenta anni, Angelo Perrone Maria Grazia ha tagliato emozionatissima la torta fatta in onore della festa ‘Mizzica 50’, organizzata da Andrea Riccio, una mega cassata siciliana fatta da Nicola Fisconaro. “I miei 50 anni -ha detto una Cucinotta raggiante – n on sono un punto di arrivo ma un inizio con più esperienza alle spalle“.