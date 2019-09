di Ilaria Floris

“Ci sono tanti ruoli che ancora non ho interpretato, ma tra tutti mi piacerebbe moltissimo quello di una donna ambigua, una spia. Un personaggio storico, che magari viene investito di tanto potere e non lo riesce a tenere”. Così Claudia Gerini, in un’intervista all’Adnkronos, rivela cosa ancora le manca nella sua carriera di attrice cinematografica. Ospite della seconda edizione del FiumicinoFilmFestival, la kermesse diretta da Giampietro Preziosa in programma a Fiumicino fino a domani e dedicata ai film legati al ‘viaggio’, l’attrice è stata premiata con il ‘Premio Leonardo Da Vinci’, destinato ad artisti che, per esperienze differenti, si sono avventurati in viaggi alla ricerca di nuove storie da raccontare.

Fonte