Arrivano le prime immagini del ‘Pinocchio’ di Matteo Garrone. “E’ un progetto che inseguo da anni, il primo storyboard di ‘Pinocchio’ l’ho fatto a sei anni”, dice il regista alle Giornate di Cinema di Riccione. E aggiunge: “Nasce come racconto per bambini ma noi abbiamo cercato di fare un film che potesse arrivare a tutti”. Il film uscirà nelle sale italiane il 25 dicembre prossimo distribuito da 01 Distribution. “C’è un binomio più meraviglioso di Natale e Pinocchio?”, dice Roberto Benigni, che nel film interpreta Mastro Geppetto. “Quel libro sembra scritto per uscire a Natale e Natale per aspettare Pinocchio”, aggiunge l’attore che, rivolto a Garrone. “M’ha fatto fare Geppetto. Se ho fatto Pinocchio, è naturale che dopo vent’anni faccia Geppetto”, ironizza l’attore toscano, riferendosi al ‘Pinocchio’ diretto dallo stesso Benigni nel 2002.

