Un racconto per certi versi onirico che disegna la figura di Leonardo da Vinci svelando la sua coscienza più profonda e nascosta. Un vero e proprio viaggio alla scoperta dell’uomo, dell’artista, dello scienziato e dell’inventore. Un racconto a tutto tondo nel quale viene in qualche modo indagata la sua mente fuori dal comune. E’ tutto questo il film ‘Io, Leonardo’, una produzione originale Sky con Progetto Immagine, distribuito da Lucky Red, che sarà nei cinema dal prossimo 2 ottobre. Protagonista della pellicola diretta da Jesus Garces Lambert, realizzata in occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo è Luca Argentero: la scelta di interpretarlo è stato il frutto “dell’incoscienza. Ho accettato solo perché non ho avuto abbastanza tempo per pensarci”, ha scherzato l’attore presentando il film. A dare ‘voce’ alla coscienza di Leonardo è invece Francesco Pannofino che accompagna il lungo percorso artistico di Leonardo. “La mia non è una voce narrante – ha sottolineato Pannofino – ma è la voce della sua coscienza. Si tratta di un’operazione molto originale. Il film fa conoscere Leonardo come non lo abbiamo mai visto, scava nell’animo di quest’uomo e lo racconta”. Un itinerario nella sua mente del genio che segue tutte le tappe della sua vita, da Vinci a Firenze, dalla campagna toscana a Milano fino alla Francia.

