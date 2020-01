(Adnkronos/Cinematografo.it) – “Craxi è un politico sul quale da anni è calato un silenzio assordante, un silenzio ingiusto”. Probabilmente è per questo motivo che Gianni Amelio ha deciso di raccontare nel suo film ‘Hammamet’, in uscita domani 9 gennaio distribuito in 430 copie da 01 distribution, il leader socialista, uno degli uomini politici più rilevanti della Repubblica italiana. “Non un film su Craxi degli anni ottanta, ma su quello della fine del secolo scorso”, specifica il regista che sceglie di portare sul grande schermo l’agonia di un uomo di potere che ha perso il potere e va verso la morte.

