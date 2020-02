L’Hotel Eden lancia a Roma ‘Piccolo Cinema Eden’, rassegne dedicata ai grandi capolavori che hanno tratto ispirazione dalla capitale, a cura di Chez Dédé, il duo creativo composto da Daria Reina e Andrea Ferolla, artist in residence di Hotel Eden. Due volte a settimana fino al 17 maggio, nei giorni solitamente dedicati al cinema, ogni mercoledì (19.30) e domenica (15.30 e 19.30), l’elegante lobby lounge bar La Libreria si trasforma in uno spazio intimo di soli 24 post (solo su prenotazione). Chez Dédé ha voluto rafforzare, dunque, lo storico legame dell’Hotel Eden con il mondo del cinema proponendo una rassegna il cui fil rouge è Roma, sia come protagonista indiscussa che come semplice scenografia.

