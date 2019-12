Sofia Loren riceverà il 30 dicembre il Capri Legend Award dalle mani della sua amica Lina Wertmüller. L’evento avverrà ad Anacapri in occasione del Galà della 24esima edizione di “Capri, Hollywood – The International Film Festival” di cui la celebre regista è chairperson onoraria sin dal 1995. “La più grande diva al mondo, icona del cinema italiano, avrà tutti gli onori possibili in una cerimonia-ideale proseguimento dalla notte dei Governors Awards (gli Oscar alla carriera, lo scorso ottobre), quando fu proprio Sofia Loren a chiamare sul palco la sua grande amica regista – dichiara Pascal Vicedomini, fondatore e produttore di ‘Capri, Hollywood’ – Sofia a Capri e’ una magia, un sogno che si avvera. Il miglior modo per iniziare le celebrazioni del 25.mo anniversario della fondazione dell’Istituto Capri nel mondo e del nostro Festival”.

