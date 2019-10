“Lo scorso anno ho navigato con pirati ubriachi nello stretto di Malacca, mi sono mescolato con i trafficanti di uomini nelle strade dei quartieri a luci rosse delle Filippine, ho seguito i pedofili in Cambogia. Ma non l’ho fatto perché sostengo la pirateria, il traffico di persone o la pedofilia ma perché il mio lavoro di giornalista è quello di spiegare come funzionano questi fenomeni“. E’ in questa frase pronunciata da uno dei protagonisti, nel corso del processo farsa cui sono sottoposti, la chiave del film ‘438 giorni’, dello svedese Jesper Ganslandt, presentato oggi alla Festa del Cinema di Roma.

