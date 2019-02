(AdnKronos/Cinematografo.it) – ’10 giorni senza mamma’ tiene ancora la testa del box office italiano. Con 1.141.930 euro porta gli incassi complessivi a 5.919.647 euro e resiste dagli attacchi di competitor insidiosi come ‘Lego Movie 2, una nuova avventura’, che entra solamente al terzo posto con 857.558 euro. Resiste in seconda posizione ‘Il corriere – The Mule’ di Clint Eastwood, con 897.417 euro e 5.417.820 euro complessivi. Due nuove entrate in quarta e in quinta posizione: ‘Modalità aereo’ di Fausto Brizzi incassa 782.358 euro, ‘Un uomo tranquillo’ 774.903 euro ma fa registrare la miglior media copia della top ten, pari a 2.407 euro.

