Una data certa dell’inaugurazione, fissata per il 2020, ancora non c’è e indiscrezioni della stampa hollywoodiana parlano di qualche difficoltà a reperire i fondi necessari per il completamento della sede disegnata da Renzo Piano. Forse anche per questo l’Academy Museum of Motion Pictures di prossima inaugurazione, ha annunciato oggi a Roma che l’Istituto Luce – Cinecittà è diventato un suo Founding Supporter, con la sigla di un accordo quinquennale che prevede la programmazione stabile di rassegne, mostre e attività dedicate al cinema italiano. L’Italia è il primo paese a chiudere un accordo di questa portata con la nuova creatura dell’Academy of Motion Picture, Arts and Sciences, universalmente conosciuta per gli Oscars. Il team dell’Academy Museum curerà una serie annuale di proiezioni di capolavori italiani e di programmi in accordo con l’Istituto Luce – Cinecittà . La prima sarà il tributo per il centenario della nascita dello sceneggiatore-regista Federico Fellini (1920–1993), già programmata nei principali musei ed istituti di cinema in Europa, Asia, Sud America e Stati Uniti.

Fonte