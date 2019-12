“Le biografie dei personaggi contemporanei ci aiutano a capire i grandi fatti del mondo”. Gennaro Sangiuliano, direttore del Tg2, lo spiega in occasione della presentazione del suo libro ‘Il nuovo Mao’ sulla figura di Xi Jinping. “Non possiamo prescindere dal conoscere la storia del numero uno cinese -continua Sangiuliano- che è stato relegato in un campo di lavoro per due anni a dare da mangiare ai maiali. Dobbiamo capire che nel XX secolo le ideologie sono più sfumate, mentre riconosciamo i personaggi come Trump o Xi Jinping. Lui ha spiegato al mondo che il sogno cinese è quello di diventare una potenza egemone. Il progetto espansionistico cinese è preciso e punta a possedere quote di aziende in tutto il mondo”.

