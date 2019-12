– Ha vent’annied è il nuovo campione del mondo di memoria. Con 8.170 punti ha battuto 170 concorrenti conquistando il primo posto ai campionati che di Zhuhai, in Cina, cominciato venerdì scorso e concluso oggi. Sul podio i due atleti della memoria mongoli,(7.203 punti) e(7.112 punti).

Muzii è convinto sia “solo questione di allenamento”, questo aveva detto in un’intervista rilasciata al blog del suo quartiere, VignaClara Blog, a ottobre, e questo ripete oggi: “Non è un dono naturale, occorre solo conoscere le tecniche di memoria, come l’antichissimo metodo del “palazzo della memoria”, ed allenarsi con costanza ogni giorno”.

Le discipline dei Campionati Mondiali sono dieci: si memorizzano immagini, carte da gioco, parole, nomi e volti, numeri sotto dettatura, e altro, con diversi tempi e modalità. Per esempio, tra i record mondiali battuti da Andrea Muzii in questa occasione, c’è il massimo numero di carte da gioco memorizzate in mezz’ora: 1829 carte. Sono più di 35 mazzi mischiati e ricostruiti senza errori.

La vittoria di oggi segue quella al Campionato Europeo in Svezia due settimane fa e 17 record italiani, 8 record europei e 6 del mondo nelle diverse discipline, compresi quelli conquistati ai French Open 2019 di Parigi, Andrea è stato vincitore anche del MSO Memory Championschip 2019 di Londra. Ai campionati di Zhuhai ha migliorato 2 record del mondo.

Il suo rammarico più grande, aveva raccontato, era aver scoperto soltanto da poco la passione per i numeri e per la memoria. O l’avrebbe sfruttata a scuola, sia alle medie, che al Liceo Scientifico ‘M. Azzarità ai Parioli. Ora è iscritto alla Facoltà di Medicina. La prossima sfida lo aspetta a Dubai nel 2020, alle Memoriadi, le Olimpiadi dei campioni della memoria.

Andrea Muzii ero un campione del cubo di Rubik, che risolveva in pochi secondi anche da bendato. Da quella passione è passato a cercare di memorizzare e si è messo a studiare, “mi alleno tutti i giorni, minimo mezz’ora ma posso esercitarmi anche per tre ore, l’importante è farlo tutti i giorni, conta molto sul rendimento”. L’importante, spiega, sono le tecniche.

“Ci sono dei principi mnemonici ma le tecniche sono sempre le stesse, si tratta di convertire le informazioni in immagini”, aveva spiegato ad ottobre, aggiungendo di voler aiutare anche altri ad allenare o a perdere un po’ meno di memoria. “Sono molto utili anche i video, con Alessandro De Concini, un mio caro amico, stiamo realizzando un video, un corso online che spiega proprio come si acquisiscono queste tecniche. Ci piacerebbe che questi grandi risultati fossero utili agli altri, per esempio a chi ha poca memoria o a chi, per vari motivi ne ha persa un po’ e potrebbe riacquistarla. Ecco, sarebbe bello riuscire ad aiutare queste persone”.