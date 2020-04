WUHAN – Dopo il lungo e obbligatorio esilio, il Wuhan Zall può finalmente tornare a casa. Il club cinese ha fatto ritorno nella città epicentro dell’epidemia di coronavirus: allenatori e calciatori, che erano impegnati nella fase di preparazione tra Guangzhou e Malaga nei giorni in cui Wuhan diventava focolaio del Covid 19, erano rimasti fermi a Shenzhen a causa dell’isolamento che riguardava la città.

Al rientro a Wuhan, la squadra è stata accolta alla stazione da decine di sostenitori festanti: “Dopo tre mesi di viaggi in giro per il mondo, i giocatori del Wuhan Zall sono riusciti a tornare nella loro città – ha scritto il club di prima divisione cinese sul proprio account Weibo -. La società ringrazia le loro famiglie per il loro sostegno e la loro comprensione”.

Il club aveva attirato molte attenzioni quando, a fine febbraio, in piena epidemia, era riuscito a convincere Daniel Carriço, calciatore del Siviglia, a trasferirsi in neroarancio, quando tutto il mondo guardava a Wuhan come la “patria” del coronavirus.





