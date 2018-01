Dopo gli Stati Uniti, anche la Cina si muove per chiedere chiarimenti ad Apple sul rallentamento dei vecchi iPhone con batterie deteriorata.

Un gruppo di consumatori si è unito in Cina per chiedere ad Apple ulteriori informazioni sul rallentamento degli iPhone meno recenti. In una lettera inviata all’azienda, i consumatori chiedono una spiegazione dettagliata sui rallentamenti dei vecchi iPhone con batteria deteriorata

Al momento non sono emersi ulteriori dettagli su questa lettera, ma Apple non è vincolata a rispondere. E’ molto probabile, però, che l’azienda si limiti a condividere la lettera di spiegazioni pubbliche già disponibile dal mese di dicembre.

Apple ha spiegato che l’obiettivo è quello di fornire la migliore esperienza per i clienti, che include le alte performance e il prolungamento del ciclo vitale dei propri dispositivi. Dato che le batterie agli ioni di litio diventano con il tempo sempre meno capaci di fornire al dispositivo i picchi di corrente richiesti e che questo può causare una spegnimento anomalo del dispositivo, per prevenire danni ai componenti iOS ottimizza i picchi di corrente. In termini pratici, vengono gestite le prestazioni in base allo stato della batteria.

In questo articolo abbiamo spiegato come fare per capire se la batteria si sta deteriorando o è già deteriorata.