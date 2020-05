Nessuna data per inizio campionato

Sabato 9 maggio 2020. Mentre in Europa si discute sull’effettiva possibilità di riprendere i campionati nei singoli Paesi e gli allenamenti sono motivo di polemica nelle grandi Leghe (con l’eccezione di quella francese, che ha chiuso la stagione), in Asia c’è una data molto attesa, che potrebbe assumere un valore decisamente simbolico. E’ quella dell’amichevole di Guangzhou tra la squadra di casa allenata da Fabio Cannavaro e lo Shenzhen di Roberto Donadoni, che segnerebbe la ripartenza del calcio in Cina, terra d’origine della pandemia: il riavvio dello sport più popolare, dove il coronavirus aveva cominciato a spegnere a poco a poco tutto, ha una valenza appunto simbolica anche per l’intero calcio mondiale. Tuttavia la situazione non è così semplice.

La Super League non conosce ancora la data della prima partita di campionato: fine giugno o inizio luglio, con format da stabilire e la nuova opzione alternativa di un torneo suddiviso geograficamente in due gironi, con l’appendice di playoff e playout per assegnare il titolo e le retrocessioni. Lo stesso Shenzhen non sa ancora se giocherà in prima o in seconda divisione. L’ultima partita ufficiale è stata, il 6 dicembre 2019, la finale di ritorno della Coppa di Cina, vinta per 3-0 dallo Shanghai Shenhua di Stephan El Shaarawy (suo il secondo gol) contro lo Shandong Luneng di Graziano Pellé, che aveva vinto all’andata per 1-0. Il successo di El Shaarawy aveva fatto seguito a quello di Cannavaro, che il 1° dicembre, giorno dell’ultima giornata della Super League, si era portato a casa il titolo, restando davanti alla migliore squadra della capitale, il Beijing Sinobo Guoan.

Guangzhou, nel 2022 il nuovo stadio

La pandemia non ha frenato le ambizioni del Guangzhou, che lo scorso 16 aprile ha posto la prima pietra del suo nuovo gigantesco stadio da centomila posti a sedere. I lavori dell’impianto ipermoderno, dall’inconfondibile architettura con copertura a forma di fiore di loto e dal costo complessivo previsto di un miliardo e mezzo di euro, dovrebbero concludersi nel 2022 e lo farebbero diventare il terzo al mondo per capienza, dietro il nordcoreano Rungrado May Day di Pyongyang, da 150 mila posti, e l’indiano Salt Lake di Bidhannagar, periferia di Calcutta, da 120 mila posti. Per ora il dato di fatto è uno solo: in attesa di sciogliere le riserve sulla data ufficiale della ripresa, il calcio in Cina prova a ripartire ufficiosamente dalle sue stelle italiane.