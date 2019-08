E’ stato recuperato il corpo di Simon, il turista francese scomparso in Cilento e trovato ieri sera in una zona di Belvedere di Ciolandrea, nel comune di San Giovanni a Piro, in provincia di Salerno. Una squadra di tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico è rimasta tutta la notte accanto alla salma con vigili del fuoco e protezione civile. Alle prime ore dell’alba altre squadre hanno raggiunto il luogo del ritrovamento: il corpo è stato adagiato su una barella per essere trasportato con le corde lungo il pendio ed essere affidato alla Guardia costiera.

Turista francese disperso in Cilento, la telefonata al 118: “Sto morendo di male, aiutatemi” in riproduzione….

La salma, secondo quanto si è appreso, dovrebbe essere trasferita dapprima al porto di Scario e poi, probabilmente, all’ospedale di Sapri dove sarà eseguito l’esame autoptico. Il corpo si trovava in un crepaccio molto profondo. Le delicate operazioni sono iniziate all’alba: il recupero è reso difficoltoso dalle ripide scogliere che si tuffano nel mare nel comune di San Giovanni a Piro, a circa 200 km a sud di Napoli. I soccorritori pensano di mettere il corpo su una barella e farlo scendere con l’aiuto di corde fino a una piccola spiaggia sottostante. Da qui una vedetta della Guardia Costiera recupererà la salma e la porterà nel piccolo porto di Scario per la consegna alle autorità.

È prevista un’autopsia sul corpo del giovane per capire le cause della morte e per determinare soprattutto se una mobilitazione più rapida e più massiccia dei soccorsi avrebbe potuto salvarlo dopo la telefonata al 118.

Il sindaco di Santa Marina (Salerno), Giovanni Fortunato, esprime la propria vicinanza alla famiglia: “Esprimo a nome personale e di tutta la comunità territoriale il dispiacere e le condoglianze per la mamma, il papà, i familiari e gli amici di Simon Gautier. Un particolare ringraziamento per l’impegno, la professionalità e il duro lavoro a tutti i soccorritori: i vigili del fuoco, i carabinieri, la finanza, la protezione civile, il soccorso alpino speleologico e i volontari. Simon resterà sempre nei nostri cuori e nei nostri ricordi come un nuovo amato e compianto figlio di questa terra”.







Fonte