Takagi e Ketra, Ciclone con Elodie: il nuovo singolo estivo dei due producer in collaborazione con Mariah e i Gispy Kings.

L’estate si accende anche per Takagi e Ketra. I due producer italiani presentano la loro nuova hit estiva, dopo gli straordinari successi di Amore e capoeira e Jambo.

Stavolta alla voce non c’è per la regina Giusy Ferreri, bensì Elodie. La cantante ex Amici, che ha già lanciato la sua di hit estiva poche settimane fa, stavolta presta la voce ai due produttori e collabora con alcune star internazionali.

Takagi e Ketra, Ciclone: il nuovo singolo con Elodie

In arrivo in rotazione radiofonica e sulle piattaforme streaming dal 19 giugno (ma è disponibile in pre-save dal 15 giugno), Ciclone unisce la verve pop-R&B di Elodie, da un paio d’anni una delle regine di questo genere in Italia, al talento della giovanissima Mariah, stella del reggaeton trap internazionale, e ai celebri Gispy Kings, campioni del pop gitano attivi dal lontano 1978.

Generazioni diverse, influenze che spaziano da diversi angoli del globo per una nuova ricetta che punta a riscaldare le nostre estati come successo negli ultimi due anni ai grandi successi targati Takagi e Ketra, ormai una vera garanzia.



Ciclone

Ciclone: la nuova hit di Takagi e Ketra

Da diversi anni ormai Takagi e Ketra sono i re Mida della produzione italiana. Con oltre 100 dischi di platino e oltre 200 milioni di streaming, hanno sbancato sia con le hit estive sia con le collaborazioni con artisti amati come Tommaso Paradiso, Calcutta e Jovanotti.

In questo nuovo brano presentano la tradizione italiana rappresentata da Elodie con la rumba dei Gipsy Kings, senza dimenticare il latin power di Mariah, tra le star più amate della generazione Z.

Insomma, gli ingredienti per un nuovo brano virale ci sono tutti. Riusciranno a confermarsi come gli autentici mattatori dell’estate?