Che fosse un fuoriclasse assoluto del ciclocross era cosa nota. Mathieu Van der Poel lo ha confermato in pieno agli Europei della specialità, che si è aggiudicato per la terza volta in fila. Dopo aver vinto l’oro nel 2017 a Tabor (Repubblica Ceca) e nel 2018 a Rosmalen (Olanda), il 24enne olandese, che è campione del mondo in carica, ha fatto tripletta nel fango di Silvelle (provincia di padova). Il corridore del team Corendon-Circus, che su strada quest’anno ha conquistato Freccia Vallone e Freccia del Brabante, ha preceduto i belgi Eli Iserbyt, argento con un ritardo di soli 3″, e Laurens Sweeck, bronzo. Il migliore degli italiani è stato Nicolas Samparisi, 21esimo a 5’57” dal vincitore. Ventiquattresimo Cristian Cominelli, 26esimo Stefano Capponi.

Note positive per l’italia arrivano alla prova femminile. Eva Lechner ha infatti conquistato la medaglia d’argento nella prova elite. Una solida prestazione, quella dell’altoatesina, in una gara condotta per lunghi tratti dall’olandese Yara Kastelijn, che ha preceduto l’azzurra di 12″. Terzo posto a 26” per un’altra olandese, la campionessa uscente Annemarie Worst. “Sapevo di essere in forma, forse ho commesso un errore al primo giro quando la Kastelijns è partita, poi però sono riuscita a non perdere terreno -il commento a fine gara della Lechner, che a 34 anni conquista la seconda medaglia internazionale dopo l’argento iridato del 2014-. E’ fantastico vincere in casa. Il tifo mi ha spinto tantissimo, non mi era mai successo prima”.