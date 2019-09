L’arrivo in salita al Santuario del Acebo ha visto la splendida affermazione solitaria di Sepp Kuss, che trova in un colpo solo il primo successo stagionale e la vittoria di tappa in un grande giro. “Ho avuto il via libera sull’ultima salita quando il margine aveva cominciato a riprendere consistenza: pensavamo di essere ripresi dal gruppo dei migliori, poi mi sono potuto giocare le mie carte per la vittoria di tappa e ce l’ho fatta”. Kuss (Jumbo-Visma) è compagno di squadra della rossa Primoz Roglic, che continua a dettare legge alla Vuelta giungendo al traguardo assieme ad Alejandro Valverde – l’unico che aveva provato ad attaccarlo – e guadagnando ulteriormente su un Quintana in crisi e su Lopez e Pogacar (il ventenne sloveno, la vera sorpresa, resta in maglia bianca di milior giovane), gli ultimi due giunti appaiati. Sempre più duro dunque impensierire Roglic, considerando la scioltezza con la quale il leader ha risposto al campione del mondo della Movistar.

Capitolo classifica generale: non cambia nulla per quanto riguarda il distacco tra primo e secondo, con Roglic che conserva 2’25” nei confronti di Valverde. Perdono terreno gli altri tre big: Pogacar si trova ora al terzo posto a 3’42”, vantaggio risicato su Miguel Angel Lopez che insegue a 3’59”, mentre Nairo Quintana, andato in difficoltà nel tratto più duro dell’ultima ascesa, adesso paga 5’09” nei confronti del leader.

Lunedì è in programma la sedicesima tappa, la Pravia-Alto de la Cubilla di 144,4 chilometri. Altra frazione ricca di asperità con due GPM di categoria 1 e soprattutto l’Alto de la Cubilla di categoria Especial fino al traguardo.



ORDINE D’ARRIVO

1. Sepp Kuss (Usa, Jumbo-Visma) in 4h19’04”

2. Ruben Guerreiro (Por, Katusha-Alpecin) a 39″

3. Tao Geoghegan Hart (Gbr, Ineos) a 40″

4. Oscar Rodriguez (Esp) a 53″

5. Marc Padun (Ukr) a 1’49”

6. Ben O’Connor (Aus) a 2’05”

7. Lawson Craddock (Usa) a 2’11”

8. Primoz Roglic (Slo) a 2’14”

9. Alejandro Valverde (Esp) s.t.

10. Sander Armee (Bel) a 2’48”

11. Miguel Angel Lopez (Col) a 2’55”

12. Tadej Pogacar (Slo) s.t.

17. Nairo Quintana (Col) a 3’50”

CLASSIFICA GENERALE

1. Primoz Roglic (Slo, Jumbo-Visma) in 58h10’32”

2. Alejandro Valverde (Esp, Movistar) a 2’25”

3. Tadej Pogacar (Slo, UAE Emirates) a 3’42”

4. Miguel Angel Lopez (Col) a 3’59”

5. Nairo Quintana (Col) a 5’09”

6. Rafal Majka (Pol) a 7’14”

7. Nicolas Edet (Fra) a 9’08”

8. Wilco Kelderman (Ned) a 9’15”

9. Carl Fredrik Hagen (Nor) a 9’44”

10. Herman Pernsteiner (Aut) 11’39”