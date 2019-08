Jakobsen: “Ho chiuso gli occhi e ho vinto”

– La quarta tappa della Vuelta, da Cullera a El Puig lunga 175,5 chilometri prevalentemente pianeggianti, se la aggiudica Fabio Jakobsen. Il velocista olandese della Deceuninck-Quick Step infatti ha battuto al fotofinish in volata Sam Bennett. Ancora un giorno in maglia rossa per Nicolas Roche, mentre Fabio Aru resta a 1’08”. Mercoledì è in programma la quinta tappa da L’Eliana all’Osservatorio astrofisico di Javalambre di 170,7 chilometri: si tratta del primo arrivo in quota di questa edizione della corsa iberica, previsto sull’Alto de Javalambre (GPM di categoria 1), previste altre due ascese in un percorso ricco di asperità.

“Ho capito di aver vinto solo quando ho visto la gente del mio staff che esultava. Sam Bennett era vicinissimo a me, io ho solo chiuso gli occhi e ho scoperto di aver vinto. E’ una vittoria speciale per me, ho solamente ventidue anni e mettere nel palmares un successo alla Vuelta è straordinario”. Questo il commento di Fabio Jakobsen che non nasconde la propria soddisfazione per il lavoro della squadra: “C’era grande disappunto dopo la giornata di ieri, oggi abbiamo dominato il finale: ci sono gli uomini migliori in questa squadra per fare la miglior volata possibile, sono andato a tutta fino al traguardo. Cavagna ha creato quel buco, è fortissimo: poteva essere una buona chance per noi – spiega lo sprinter della Deceuninck-Quick Step – se nessuno avesse chiuso avrebbe vinto lui”.

Si ritira Steven Kruijswijk

Chi invece non sorride è l’olandese Steven Kruijswijk della Jumbo-Visma che si è ritirato: “Non è mai bello lasciare un grande giro, soprattutto quando hai tante ambizioni e attorno una squadra forte. Non aveva senso continuare però con questo tipo di dolore al ginocchio, sono molto dispiaciuto”, ha detto l’olandese che ha mollato per via di un problema al ginocchio accusato in seguito alla caduta nella cronosquadre inaugurale. Primoz Roglic perde dunque l’uomo più importante a disposizione, capace di piazzarsi sul podio nell’ultima edizione del Tour de France.

Aru: “Il ginocchio sta migliorando”

Capitolo italiani: Fabio Aru si trova in quattordicesima posizione con 1’08” di ritardo, mentre il migliore degli azzurri continua a essere Davide Formolo, nono a 46″ di distacco dal leader irlandese. “Il ginocchio sta andando meglio, giorno dopo giorno le botte passeranno”, ha dichiarato Fabio Aru riguardo la propria condizione fisica al termine della quarta tappa della Vuelta. “C’era parecchio vento nel finale, non abbastanza da rompere il gruppo. Noi della UAE-Emirates abbiamo corso bene tutto il giorno – spiega il corridore sardo – occupando le posizioni di testa del gruppo”.