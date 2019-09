Già nei giorni scorsi Tadej Pogacar aveva fatto vedere cose molto interessanti. Tutto confermato nella 9/a tappa della 74/a Vuelta di Spagna di ciclismo, finora la più dura, corsa nel finale sotto il diluvio: 94,4 km da Andorra la Vella a Cortals d’Encamp. Il ventenne sloveno ha preceduto sul traguardo posto a 2.100 metri d’altezza Nairo Quintana, in ritardo di 23″e nuova maglia rossa. Terzo un altro sloveno, Primoz Roglic, a 48″, e quarto il campione del mondo Alejandro Valverde con lo stesso tempo. Quinto posto per Marco Soler, protagonista del caso del giorno: lo spagnolo della Movistar (la stessa squadra di Quintana e Valverde) è stato protagonista di una specie di ammutinamento, mentre riceveva l’ordine di rallentare in modo da aspettare i compagni che inseguivano, primo fra tutti il capitano Quintana.

Soler era in fuga e, dopo avere ricevuto le indicazioni dall’ammiraglia, ha più volte mandato a quel paese (si suppone) il direttore sportivo. Ha comunque aspettato l’arrivo di Quintana, lo ha ‘trainato’ per qualche chilometro, quindi ha rallentato, lasciando proseguire da solo il colombiano. Che adesso, nella classifica generale, ha un vantaggio di 6″ su Roglic e di 17″ sul connazionale Miguel Angel Lopez, oggi 9/o a 1’01” e costretto a cedere il primato. Lopez aveva attaccato, ma poi ha pagato una caduto sullo sterrato previsto nel finale. Valverde è 4/o nella generale a 20″ e Pogacar 5/o a 1’42”.

Un cenno anche a Fabio Aru, letteralmente crollato e giunto a oltre mezz’ora dal vincitore. La Vuelta, dopo il giorno di riposo di domani, riprenderà martedì con la 10/a tappa, una cronometro individuale da Jurancon a Pau lunga 36,2 chilometri.

ORDINE D’ARRIVO

1. Tadej Pogacar (Slo, UAE-Emirates) in 2h58’09”

2. Nairo Quintana (Col, Movistar) a 23″

3. Primoz Roglic (Slo, Jumbo-Visma) a 48″

4. Alejandro Valverde (Esp) s.t.

5. Marc Soler (Esp) a 57″

6. Hermann Pernsteiner (Aut) a 59″

7. Sergio Higuita (Col) a 1’01”

8. Wilco Kelderman (Ned) s.t.

9. Miguel Angel Lopez (Col) s.t.

10. Tao Geoghegan Hart (Gbr) a 1’38”

143. Fabio Aru (Ita) a 32’25”

CLASSIFICA GENERALE

1. Nairo Quintana (Col, Movistar) in 35h18’18”

2. Primoz Roglic (Slo, Jumbo-Visma) a 6″

3. Miguel Angel Lopez (Col, Astana) a 17″

4. Alejandro Valverde (Esp) a 20″

5. Tadej Pogacar (Slo) a 1’42”

6. Carl Fredrik Hagen (Nor) a 1’46”

7. Nicolas Edet (Fra) a 2’21”

8. Rafal Majka (Pol) a 3’22”

9. Wilco Kelderman (Ned) a 3’53”

10. Dylan Teuns (Bel) a 4’46”

41. Fabio Aru (Ita) a 35’17”