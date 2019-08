Si parte il 24 agosto

La Vuelta perde uno dei protagonisti: è ufficiale infatti il forfait di Tom Dumoulin. Il corridore olandese della Sunweb, vincitore del Giro d’Italia 2017, dopo il Tour, è costretto a saltare anche la corsa spagnola per i postumi della brutta caduta nella tappa Orbetello-Frascati dell’ultimo Giro.

Nell’incidente alla corsa rosa Dumoulin aveva riportato una lesione al tendine del ginocchio sinistro e non riuscirà a recuperare in tempo per schierarsi al via della grande corsa a tappe spagnola, che comincia il prossimo 24 agosto a Pontevedra. Va detto che Dumoulin aveva già provato a tornare in gara al Delfinato, ma un’altra caduta lo aveva convinto a fermarsi di nuovo. E ora, per la Vuelta, ha ripreso da troppo poco tempo per essere competitivo in Spagna.