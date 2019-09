Alla Vuelta è il giorno di Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step). Il belga ha vinto la dodicesima tappa, 171,4 km da Circuito de Navarra a Bilbao, precedendo di pochi secondi gli spagnoli Aranburu e Barcelò. L’epilogo in una giornata caratterizzata da una fuga di uomini fuori classifica con il lasciapassare del gruppo. Nel tratto conclusivo c’è l’attacco poderoso da parte di Gilbert, che a trentasette anni firma un’altra importante vittoria in una grande corsa a tappe. “Provo una bellissima sensazione, qui nei Paesi Baschi si respira sempre un’atmosfera speciale, sono felice -è il primo commento di Gilbert-. Ovviamente questa vittoria è importante, la forma è sicuramente buona in una Vuelta che fin qui è stata molto dura”. Nella fuga anche Valerio Conti, che però non è riuscito a brillare nel tratto conclusivo: “Sinceramente dopo il Giro d’Italia sono stato fermo un mese e ora non riesco ad avere le stesse ottime sensazioni. Ma spero di sbloccarmi dopo questo risultato positivo”

Un’altra giornata abbastanza tranquilla per Primoz Roglic. Lo sloveno della Jumbo-Visma conserva la maglia rossa, tenendo con disinvoltura il passo dei più diretti rivali in classifica anche sullo strappo conclusivo. Restano dunque invariati i distacchi in classifica generale: Valverde è secondo a 1’52”, Lopez terzo a 2’11” e Quintana quarto a 3’00”. Venerdì in programma la tredicesima tappa, 166,4 km da Bilbao a Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega. E’ frazione di alta montagna con diverse asperità e la salita finale dell’Alto de los Machucos di categoria Especial. “La chiave è avere fiducia, ma anche la forza per arrivare fino in fondo – le parole di Roglic-. Noi siamo fiduciosi, la squadra ha dimostrato di essere molto forte anche oggi e domani di sicuro mi aspetto degli attacchi sulle tante salite di giornata”.

ORDINE D’ARRIVO

1. Philippe Gilbert (Bel, Deceuninck-Quick Step) in 4h36’44”

2. Alexander Aranburu (Esp, Caja Rural-Seguros) a 3″

3. Fernando Barcelo (Esp, Euskadi-Murias) s.t.

4. Josè Rojas (Esp) a 22″

5. Nikias Arndt (Ger) a 26″

6. Tosh Van der Sande (Bel) a 29″

7. Cyril Barthe (Fra) s.t.

8. Manuele Boaro (Ita) s.t.

9. Tim Declercq (Bel) s.t.

10. Valerio Conti (Ita) s.t.

17. Alejandro Valverde (Esp) a 3’02”

19. Nairo Quintana (Col) s.t.

24. Primoz Roglic (Slo) s.t.

28. Miguel Angel Lopez (Col) s.t.

109. Fabio Aru (Ita) a 17’56”

CLASSIFICA GENERALE

1. Primoz Roglic (Slo, Jumbo-Visma) in 44h52’08”

2. Alejandro Valverde (Esp, Movistar) a 1’52”

3. Miguel Angel Lopez (Col, Astana) a 2’11”

4. Nairo Quintana (Col) a 3’00”

5. Tadej Pogacar (Slo) a 3’05”

6. Carl Fredrik Hagen (Nor) a 4’59”

7. Rafal Majka (Pol) a 5’42”

8. Nicolas Edet (Fra) a 5’49”

9. Dylan Teuns (Bel) a 6’07”

10. Wilco Kelderman (Ned) a 6’25”

54. Fabio Aru (Ita) a 57’48”