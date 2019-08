Fuga vincente alla Vuelta di Spagna. Nikias Arndt ha vinto l’ottava tappa, 166,2 km da Valls a Igualada. Nutrito il drappello che va in fuga, senza particolari reazioni da parte del gruppo. Finale ad effetto poi, sotto il diluvio, con il tedesco del team Sunweb che a sorpresa riesce a precedere tutti in volata con una forte progressione.

Cambia la maglia rossa, con Miguel Angel Lopez che la cede un’altra volta. La conquista uno dei fuggitivi di giornata, Nicolas Edet, della Cofidis, Il francese adesso vanta un vantaggio di 3 minuti su Lopez, che a sua volta conserva 6″ su Roglic e 16″ su Valverde.

Domenica è in programma l’attesissima nona tappa del Giro di Spagna, da Andorra la Vella a Cortals d’Encamp, di appena 94.4 chilometri: una frazione breve quanto dura, con cinque GPM, dei quali due di categoria 1 e uno, il Col de la Gallina, di categoria Especial.

ORDINE D’ARRIVO

1. Nikias Arndt (Ger, Sunweb) in 3h50’48”

2. Alexander Aranburu (Esp, Caja Rural-Seguros) s.t.

3. Tosh Van der Sande (Bel, Lotto Soudal) s.t.

4. Ruben Guerreiro (Por) s.t.

5. Jonas Koch (Ger) s.t.

6. Dylan Teuns (Bel) s.t.

7. Jonathan Lastra (Esp) s.t.

8. Tobias Ludvigsson (Swe) s.t.

9. Fernando Barcelo (Esp) s.t.

10. Sergio Henao (Col) s.t.

24. Miguel Angel Lopez (Col) a 09’24”

29. Primoz Roglic (Slo) s.t.

42. Nairo Quintana (Col) s.t.

49. Alejandro Valverde (Esp) s.t.

66. Fabio Aru (Ita) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1. Nicolas Edet (Fra, Cofidis) in 32h16’24”

2. Dylan Teuns (Bel, Bahrain-Merida) a 2’21”

3. Miguel Angel Lopez (Col, Astana) a 3’01”

4. Primoz Roglic (Slo) a 3’07”

5. Alejandro Valverde (Esp) a 3’17”

6. Nairo Quintana (Col) a 3’28”

7. Carl Fredrik Hagen (Nor) a 3’45”

8. Rafal Majka (Pol) a 4’59”

9. Tadej Pogacar (Slo) a 5’37”

10. Esteban Chaves (Col) a 5’53”

13. Fabio Aru (Ita) a 6’37”