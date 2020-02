Jakob Fuglsang manifesta intenzione di ripetersi anche nell’edizione 2020 della Vuelta a Andalucia-Ruta del Sol. Vincitore della classifica generale un anno fa, il danese dell’Astana si aggiudica la prima tappa, 173,9 chilometri con partenza da Alhaurin de la Torre e arrivo a Grazalema.

La tappa, movimentata, si è decisa sull’ultima salita, a cinque chilometri dal traguardo: ha attaccato Mikel Landa (Bahrain-McLaren), Fuglsang – al debutto stagionale – gli è rimasto a ruota e lo ha poi beffato sull’ultimo tratto staccandolo di 6 secondi. Terzo posto, a 25″, per il belga Dylan Teuns, compagno di squadra di Landa, poi via via tutti gli altri fra cui Ion Izaguirre (Astana), sesto a 30 secondi. Domani la seconda delle cinque frazioni in programma, la Siviglia-Iznajar di 198,7 chilometri.