LONDRA – Settimo successo stagionale per Elia Viviani. Il veneto della Deceuninck-Quick Step ha vinto oggi, per la prima volta in carriera, la Prudential RideLondon-Surrey Classic, disputata lungo le strade della capitale inglese. Nella classica britannica odierna Viviani, che lo scorso anno aveva sfiorato il successo chiudendo in seconda piazza, si è imposto alla sua maniera, con una volata splendida. Alle spalle dell’azzurro, secondo posto per l’irlandese Sam Bennett (team Bora-Hansgrohe); terza piazza per il danese Michael Morkov (team Deceuninck-Quick Step). Sesta posizione per il lombardo Giacomo Nizzolo (team Dimension Data).

Per Viviani sono così 75 i trionfi in carriera. Nel 2018 ha chiuso l’annata con 18 titoli in bacheca. E’ il primo italiano a vincere la London Classic.

