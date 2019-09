ciclismo in una volata dove si è imposto il danese Perdersen

. Ha detto la sua anche il ct Davide Cassani che sì è detto “orgoglioso della mia nazionale, hanno corso per vincere e il capitano Trentin è stato superlativo”.

Trentin: “Ho visto un’Italia compatta”

– “La medaglia d’argento è amara il giorno dopo, come una mela verde che non è ancora diventata rossa”. Usa questa metafora Matteo Trentin ai microfoni di ‘Radio anch’io Sport’ all’indomani del secondo posto ottenuto ai Mondiali di

“Ci sono state parecchie imperfezioni sul percorso, ci siamo giocati una maglia iridata che purtroppo non è arrivata – ha detto Trentin -. Era tanto che non si vedeva un’Italia così compatta, forte e determinata, e il merito va anche a Davide Cassani che è riuscito a creare una squadra così unita”. “Siamo partiti e arrivati con la pioggia, la temperatura non era delle migliori. La vedo molto dura, forse l’anno prossimo non sarò della partita perché sarà un Mondiale per scalatori. Però per il Belgio tra due anni ci si può già pensare. Per il prossimo anno con la nazionale il mio obiettivo è l’europeo che si corre in Trentino”, ha concluso il capitano.

Cassani: “Sono orgoglioso, Trentin superlativo”

“Siamo partiti ad aprile con un progetto per farci trovare pronti e non abbiamo sbagliato niente – ha detto il ct Davide Cassani, ospite di ‘Radio Anch’io Sport’ su RadioUno – Sono orgoglioso della mia nazionale e dei miei ragazzi, erano una cosa sola e hanno corso per vincere, il nostro capitano Trentin è stato superlativo. Negli ultimi 30 metri ha trovato qualcuno più forte e resta l’amarezza perché a quel punto tutti noi speravamo nella vittoria. Ma resta anche il viaggio, l’esperienza, questa Nazionale che ha fatto entusiasmare tanti italiani. Ci abbiamo provato fino alla fine e ci riproveremo dalla prossima edizione”. Anche perché il vivaio azzurro promette bene. “Moscon ieri è stato superlativo, lo stesso Ganna potrebbe essere un corridore da Parigi-Roubaix, il movimento italiano ha ancora delle cartucce da sparare”. E prima ancora della rivincita mondiale c’è l’Olimpiade di Tokyo. “E’ un percorso molto esigente, molto duro, reso ancora più difficile dalle condizioni perché troveremo caldo e grande umidità – ha aggiunto Cassani – Potrebbe essere un percorso adatto ai vari Nibali, Formolo, Moscon, ma già da oggi ci sto pensando”.